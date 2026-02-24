Le podcast s’invite au musée avec La Réponse D Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 21:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Cet événement a été sélectionné en tant que Coup de cœur de la programmation des JEMA 2026 , pour son initiative collective, la qualité des activités proposées, et l’attention portée aux activités pour le jeune public.
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr
English : Le podcast s’invite au musée avec La Réponse D Journées Européennes des Métiers d’Art
This event was selected as the Coup de c?ur de la programmation des JEMA 2026 , for its collective initiative, the quality of the activities on offer, and the attention paid to activities for young audiences.
L’événement Le podcast s’invite au musée avec La Réponse D Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme