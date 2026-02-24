Le podcast s’invite au musée avec La Réponse D Journées Européennes des Métiers d’Art Rue Bistour Romans-sur-Isère

Le podcast s’invite au musée avec La Réponse D Journées Européennes des Métiers d’Art

Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Cet événement a été sélectionné en tant que Coup de cœur de la programmation des JEMA 2026 , pour son initiative collective, la qualité des activités proposées, et l’attention portée aux activités pour le jeune public.

English : Le podcast s’invite au musée avec La Réponse D Journées Européennes des Métiers d’Art

This event was selected as the Coup de c?ur de la programmation des JEMA 2026 , for its collective initiative, the quality of the activities on offer, and the attention paid to activities for young audiences.

