20 rue de l’Etangs Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : Vendredi 2026-03-09

fin : 2026-03-31

2026-03-09 2026-03-28

Pour le Printemps des poètes 2026, rendez-vous au 20 rue de l’Etang à Blangy sur Bresle.

Katel et Lionel Girard propose de placer des branches de pommiers devenant ainsi des poémiers, le long de leur clôture pour y accrocher sous plastique des poèmes. ces poèmes au nombre de deux maximum, peuvent être tirés de livres ou d’auteurs ou écrit par vous même (20 ligne max)

Vous devez les signer et noter votre adresse mail.

Pas de limite d’âge

Le thème 2026 La liberté

Les poèmes seront décrochés pour être lus au public à la bibliothèque samedi 28 mars 14h

Le poémier est un poème de Paul Fort, poète né en 1872 à Reims et décédé en 1960

Infos 02 35 93 23 31 biboc@gmail.com .

20 rue de l’Etangs Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 23 31 biboc76@gmail.com

