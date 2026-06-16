Bidache

Le poëte Basque

Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Comédie de Raymond Poisson de 1668. Spectacle théâtral, musical et dansé, monté et joué sur site en plein-air par la troupe de la Maison Hunard. Une aventure familiale, amicale à l’occasion du tricentenaire de la maison.

Un poète basque natif de Biscaye est à Paris pour vendre ses pièces à l’illustre troupe des comédiens de

l’Hôtel de Bourgogne menée par Monsieur de Floridor. Il est flanqué de son apprenti

Godenesche, au génie encore sommaire, et de son valet dénommé Bidache, peu bavard mais

bon danseur. Vous y croiserez également un baron gascon amoureux de théatre… et des actrices. La confrontation s’avère à la fois burlesque et explosive…

Accessible à tout public à partir de 7 ans. Personne en situation de handicap nous contacter. Réservation obligatoire. Parking dans le bourg à 300m, fléchage jusqu’au chemin d’accès. .

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com

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English : Le poëte Basque

L’événement Le poëte Basque Bidache a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque