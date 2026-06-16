Le poëte Basque Bidache
Le poëte Basque Bidache samedi 19 septembre 2026.
Bidache
Le poëte Basque
Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Comédie de Raymond Poisson de 1668. Spectacle théâtral, musical et dansé, monté et joué sur site en plein-air par la troupe de la Maison Hunard. Une aventure familiale, amicale à l’occasion du tricentenaire de la maison.
Un poète basque natif de Biscaye est à Paris pour vendre ses pièces à l’illustre troupe des comédiens de
l’Hôtel de Bourgogne menée par Monsieur de Floridor. Il est flanqué de son apprenti
Godenesche, au génie encore sommaire, et de son valet dénommé Bidache, peu bavard mais
bon danseur. Vous y croiserez également un baron gascon amoureux de théatre… et des actrices. La confrontation s’avère à la fois burlesque et explosive…
Accessible à tout public à partir de 7 ans. Personne en situation de handicap nous contacter. Réservation obligatoire. Parking dans le bourg à 300m, fléchage jusqu’au chemin d’accès. .
Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com
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English : Le poëte Basque
L’événement Le poëte Basque Bidache a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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