Le poète vous invite dans son jardin, Musée Jean Aicard – Solliès-Ville, Solliès-Ville

Le poète vous invite dans son jardin Samedi 23 mai, 18h00 Musée Jean Aicard – Solliès-Ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Musée Jean Aicard

Samedi 23 mai 2026

Jean Aicard vous reçoit dans son jardin pour une soirée poétique et conviviale.

Lecture de poésies :

« Ils ont chanté Solliès-Ville »

Horaires : 18h – 21h

Lieu : Musée Jean Aicard

Contact : 07 78 87 85 92

️ Entrée libre

Musée Jean Aicard – Solliès-Ville Place Eugène Silvain – 83210 Solliès-Ville Solliès-Ville 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494337202 http://wwww.solliesville.fr Ce musée est une maison d’écrivain qui permet de découvrir la vie et l’œuvre de Jean Aicard, académicien français et auteur notamment de Maurin des Maures. Il s’est installé dans cette demeure en 1916, séduit par le village provençal, et y a vécu jusqu’à sa mort.

La maison « l’Oustaou de Maurin des Maures » constitue aujourd’hui un lieu de mémoire dédié à l’écrivain.

Visites guidées gratuites sur réservations du mardi au samedi Accès par autoroute A57 Toulon/Nice. Sortie La Farlède

Nuit européenne des musées

©Musée Jean Aicard