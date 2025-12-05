Le Poetry Club s’installe à Marseille La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Le Poetry Club s’installe à Marseille

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 19h30. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Le Poetry Club mise sur une programmation locale, avec des poétesses et poètes de la région marseillaise.

Avec l'ambition d'amener la poésie sur le terrain du divertissement, Le Poetry Club réunit pour la première fois les meilleur·es poètes·ses de la scène contemporaine, des talents émergents d'Instagram, de TikTok et des personnalités reconnues de la chanson et de la comédie.











Le Poetry Club mise sur une programmation locale, avec des poétesses et poètes de la région marseillaise. La soirée sera animée par deux personnalités locales, issues des mots et de la poésie Emma Cambier et Quentin Léman. Le line-up de rentrée mettra à l’honneur Hortense Raynal.











Sur le modèle d’une performance stand-up, les artistes se relaient sur la scène du Poetry Club pour partager des textes proches du quotidien et des émotions. Mélancoliques, humoristiques ou engagées, les performances touchent toutes les sensibilités. .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The Poetry Club focuses on local programming, with poets from the Marseilles region.

