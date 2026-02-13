Le Poids des fourmis, Le Cratère à la Prairie, Alès

Le Poids des fourmis Jeudi 2 avril, 20h30 Le Cratère à la Prairie Gard

de 9€ à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T20:30:00+02:00 – 2026-04-02T21:45:00+02:00

Fin : 2026-04-02T20:30:00+02:00 – 2026-04-02T21:45:00+02:00

Le monde va mal, et ça pèse lourd sur les épaules de Jeanne et Olivier. En pleine campagne pour les élections scolaires, ces deux ados prennent en pleine figure l’état du monde – et apprennent à mordre, à résister, pour continuer à sourire. Satire politique hallucinée, radiographie de nos angoisses collectives, Le Poids des fourmis jongle avec les questions brûlantes de résistance citoyenne, d’abus de pouvoir et de courage ordinaire. Une comédie pleine d’énergie qui pose des questions très actuelles à toutes et tous !

À travers la critique sociale et un humour aussi acide que salutaire, se glisse une forme d’espérance : l’empathie, la solidarité, la contagion du courage. Jeanne, par son aplomb, inspire le directeur. La libraire, espiègle, touche Olivier. Puis ils débattent fort avec leurs parents, et chacun, à son tour, insuffle un souffle d’espoir à l’autre. Réunir les petits, les fourmis, c’est devenir des poids lourds. Le texte de David Paquet mitraille l’actualité avec une précision chirurgicale, tandis que la mise en scène de Philippe Cyr s’amuse avec brio des absurdités du monde. Dans un bal théâtral de l’absurde mené tambour battant par quatre comédiens québécois tous épatants, se déploie une trêve vivifiante pour une jeunesse confrontée à des problèmes qu’elle n’a pas créés, mais qu’elle rêve de transformer. « Croire que je peux changer le monde me donne envie d’en faire partie », dit Jeanne. Et si c’était vrai ?

Le Cratère à la Prairie Stade Maurice Laurent Alès Alès 30100 Gard Occitanie

David Paquet / Philippe Cyr / Théâtre Bluff