LE POIDS DES FOURMIS PAR THÉÂTRE BLUFF

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Élection scolaire déjantée pendant la Semaine du futur satire politique mordante sur résistance citoyenne, pouvoir et espoir de changer le monde.

Dans le cadre de la — honteusement sous-financée — Semaine du futur, une élection scolaire est organisée. Portés par l’espoir de pouvoir changer les choses, deux élèves s’affrontent dans une campagne déjantée faite de discours enflammés, d’expéditions ninja, de collusions… et d’ost*e de licornes.

À la fois satire politique délirante et miroir de nos angoisses collectives, Le poids des fourmis explore les enjeux de la résistance citoyenne et les dérives du pouvoir.

Exubérante et mordante, la pièce invite chacun à réfléchir au poids qu’il porte — et surtout à celui qu’il détient face au monde. Un cri d’urgence aussi joyeux que contagieux.

Dès 13 ans. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : LE POIDS DES FOURMIS PAR THÉÂTRE BLUFF

A crazy school election during Future Week: a biting political satire about citizen resistance, power and the hope of changing the world.

L’événement LE POIDS DES FOURMIS PAR THÉÂTRE BLUFF Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34