LE POIDS DES FOURMIS THÉÂTRE BLUFF Route de Vendres Béziers

LE POIDS DES FOURMIS THÉÂTRE BLUFF

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Elle vandalise des pubs. Il rêve qu’on brûle sa génération comme une guimauve.

Tout public dès 13 ans

Voilà qu’une élection scolaire est organisée dans le cadre de la — honteusement sous-financée — Semaine du futur. Catalysés par l’espoir qu’ils pourront changer les choses, tous deux s’affrontent dans une campagne électorale menée sur fond de discours enflammés, d’expéditions ninjas, de collusion et d’ost*e de licornes.

À la fois satire politique hallucinée et radiographie de nos angoisses collectives, Le poids des fourmis jongle avec des questions de résistance citoyenne et d’abus de pouvoir.

Aussi exubérante que caustique, la pièce invite le spectateur à réfléchir au poids qu’il porte, mais surtout, à celui qu’il possède face au monde. Un cri d’urgence joyeusement contagieux.

Distribution

Auteur David Paquet

Mise en scène Philippe Cyr

Avec Nathalie Claude, Gaétan Nadeau, Élisabeth Smith et Gabriel Szabo

Assistance à la mise en scène Vanessa Beaupré

Scénographie Odile Gamache

Éclairage Cédric Delorme-Bouchard

Environnement sonore Christophe Lamarche-Ledoux

Costume Étienne René-Contant

Direction de production Emanuelle Kirouac-Sanche

Directrice technique de création Mélissa Perron

DT de tournée et régie Antoine Breton, Michel St-Amand,

Ariane Brière, Rébecca Brouillard ou Frédérick Bélanger

Codirection artistique Mario Borges et Joachim Tanguay

Chargée de diffusion Séverine André-Liebault Séverine Diffusion .

English :

The state of the world weighs heavily on Jeanne and Olivier. She vandalizes ads. He dreams of his generation being burned like marshmallows.

All audiences age 13 and up

German :

Der Zustand der Welt lastet schwer auf Jeanne und Olivier. Sie vandaliert Werbungen. Er träumt davon, dass man seine Generation wie einen Marshmallow verbrennt.

Alle Zuschauer ab 13 Jahren

Italiano :

Lo stato del mondo pesa molto su Jeanne e Olivier. Lei vandalizza i pub. Lui sogna che la sua generazione venga bruciata come un marshmallow.

Per tutti i tipi di pubblico, a partire dai 13 anni

Espanol :

El estado del mundo pesa mucho sobre Jeanne y Olivier. Ella destroza bares. Él sueña con que su generación se queme como malvaviscos.

Para todos los públicos a partir de 13 años

