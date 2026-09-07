Le poil de la bête – Le Triskell monte le son, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Le poil de la bête – Le Triskell monte le son Samedi 19 septembre, 11h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Tout droit sorti de sa forêt profonde, Le Poil de La Bête propose une musique éclectique, passant du swing au funk, de la musique des Balkans au reggae rock. Percussions, gros cuivres et bidouilles électroniques composent un panorama touffu qui ne s’estompe que lorsque la voix se fait manifeste. Inspiré des brass band américains, du ska anglais ou de la musique klezmer, Le poil de la bête propose un DJ set alternant reprises et compositions. Les six musiciens multi-instrumentistes animent la scène avec batterie, sousaphone, synthé analogique, trompette, saxophone baryton, clarinette, percussion et chant.
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne
Le Poil de La Bête mixe swing, funk, reggae rock et sonorités des Balkans. Entre reprises et compositions, les six multi-instrumentistes enflamment la scène. le poil de la bête poil
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