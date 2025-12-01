Le point de l’IA Créez vos cartes de vœux avec l’IA Noël à Chartres 2025 Chartres
Le point de l'IA Créez vos cartes de vœux avec l'IA Noël à Chartres 2025

samedi 20 décembre 2025.
Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-27 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27
Révélez votre créativité pour la fin d’année et créez vos cartes de vœux avec l’IA !
Sur inscription. Tout public. .
Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Reveal your creativity for the end of the year and create your greeting cards with AI!
German :
Entdecken Sie Ihre Kreativität zum Jahresende und erstellen Sie Ihre Grußkarten mithilfe von KI!
Italiano :
Rivelate la vostra creatività per la fine dell’anno e create i vostri biglietti d’auguri con l’AI!
Espanol :
¡Revela tu creatividad para fin de año y crea tus tarjetas de felicitación con AI!
