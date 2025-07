Concert de JACK J Le Point Ephémère Paris

Concert de JACK J Le Point Ephémère Paris samedi 2 août 2025.

JACK J

Jack J est un musicien et producteur d’origine australienne installé à Vancouver. Moitié de Pender Street Steppers et membre fondateur du label et studio Mood Hut, Jack J a contribué de manière constante et influente à façonner le son de la musique vancouvéroise pendant plus d’une décennie. Ses premières sorties, dont « Something (On My Mind) » et « Thirstin », ont été classées parmi les meilleures ‘best dance music’ des années 2010.

En 2022, Jack sort Opening The Door, un album introspectif englobant du pop-rock doux-amer, du dub, du boogie et du jazz ambiant.

2024 voit la sortie d’un autre LP, Blue Desert (Mood Hut Records), un disque autoproduit qui plonge plus profondément dans la piscine stylistiquement prismatique de la propre création de Jack : dub-funk mélancolique, psychédélisme tintinnabulant, pop sophistiquée brûlée par la lune et mutations folkloriques en verre teinté flottent librement ensemble.

Jack J en concert le 2 août à Point Éphémère : un set entre dub, pop et groove, porté par l’un des piliers du son Mood Hut !

Le samedi 02 août 2025

de 20h00 à 23h00

payant

Admission générale : 8,97 euros.

Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

