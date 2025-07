Concert : Chris Cohen et Tony Dola Le Point Ephémère Paris

Concert : Chris Cohen et Tony Dola Le Point Ephémère Paris mardi 5 août 2025.

Le musicien et producteur californien Chris Cohen n’a jamais chanté de manière aussi directe que sur ‘Paint a Room’, son 4ème album et premier pour Hardly Art. Si les significations de Cohen se cachaient auparavant dans les couches musicales imbriquées qu’il construisait seul, ici, elles sont fraîchement claires et résonnantes, animées et appuyées pour la première fois par un groupe jouant en temps réel.

Avec l’aide de ses musiciens de tournée de longue date Davin Givhan (basse), Josh da Costa (batterie) et Jay Israelson (claviers), il a crée des démos dans un garage poussiéreux de la banlieue d’Altadena en Californie et a tenté quelque chose de nouveau : il a emmené les chansons en tournée avec cette équipe, leur cédant un total contrôle sur leurs parties à jouer.

+ TONY DOLA

Chris Cohen en concert le 5 août à Point Éphémère avec Tony Dola : un nouveau son plus direct, porté par un groupe soudé et une écriture limpide.

Le mardi 05 août 2025

de 20h00 à 23h00

payant

9,17 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-05T23:00:00+02:00

fin : 2025-08-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-05T20:00:00+02:00_2025-08-05T23:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo