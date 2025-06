Le Buff! Grand boeuf musical acoustique participatif! – Le Point Ephémère Paris 15 juin 2025

Le Buff du dimanche a lieu au bord du canal St Martin dans le bar et la salle expo du Point éphémère!

C’est l’évènement anti-blues du dimanche soir!

Bienvenue au Buff #218!

avec Stephane Gabbay (Guitare et Chant) et Pierre David d’Ici et Lui (Trompette)

Accueil 17h30, démarrage 18h, vous pourrez aussi diner sur place.

L’idée est toujours aussi simple et 100% unplugged: on se retrouve avec des instruments, ou juste sa voix, et on joue et chante des chansons connues anglaises, françaises, espagnoles, pop, rock récentes ou des classiques! Que l’on soit musicien/musicienne pro ou amateur.e débutant.e, chanteur/chanteuse lyrique ou de salle de bain, tout le monde participe!

On fournit les livrets de chants avec paroles et accords, et tout le monde participe, sans scène ni pression, en acoustique et dans l’allégresse générale!

C’est aussi et surtout un moment social pour retrouver des amis ou en rencontrer de nouveaux!

C’est la première fois? Regarde cette vidéo pour te faire une idée: https://youtu.be/-qbaVJdSRX0

Alors appelle tes amis, emmène tes instruments (harmonicas, saxos, violons, ukulele, xylophones, guitares, flutes, percussions, voix…), et viens au Point Ephémère, 200 quai de Valmy, 75010 Paris, de 17h30 à 21h30, entrée libre. Métro Jaurès/Stalingrad (lignes 2, 5, 7, 7b).

Venez nombreux, qu’on puisse continuer à faire cet évènement un dimanche par mois.

Et si tu ne souhaites VRAIMENT ni chanter, ni jouer, viens boire un verre et manger un morceau!

— Plus d’infos:

– Tous les évènements du Buff sont ici: abonne-toi là www.facebook.com/lebuffmusic/ et à la newsletter ici: www.lebuff.com

– Toute la programmation du Point Ephémère est ici: https://pointephemere.org

– Toutes les infos sur le Buff dans vos entreprises, c’est ici: www.lebuff.fr

– Ca sonne comment Ici et Lui, le groupe de Pierre? https://icietlui.fr

Le dimanche 15 juin 2025

de 17h30 à 21h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

On joue et on chante ensemble des chansons connues.