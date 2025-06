Fête de la Musique à Point Éphémère Le Point Ephémère Paris 21 juin 2025

Cette année, l’évènement aura lieu sur quatre espaces et sera émaillé de plus d’une quinzaine de lives et de DJ sets. Le tout en entrée libre, ça va de soi !

Au programme de cette grande journée / soirée :

Un open-air de Noods Radio (Bristol) :



Avec Toulouse Low Trax (live), Nao Never(DJ set), Gilb’r (DJ set), Alexis-Le-Tan (DJ set), Soyoon (DJ set) + un guest surprise

Une grosse fête en salle concert avec :



Structures (live), Scorie (live), Rest Up (live), Menades (DJ set)

Une salle d’expo à l’ambiance brûlante avec :



Neniu (live), Almond Butyl (DJ set), Logiciel (live), Fausse Sceptique (DJ set)

Un rooftop ambiancé par Tony Garagist

Le samedi 21 juin 2025

de 15h00 à 04h00

gratuit Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Le mois de juin est là, c’est donc le moment de vous annoncer la programmation de notre Fête de la Musique !