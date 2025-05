NINON BEAUPERE BRION, INDIA BUNOUST-ROQUERE et LENA OHAYON-LOUISOR / Soumbou Project – Le Point Ephémère Paris, 7 juin 2025, Paris.

Photographie

Le trio derrière SOUMBOU PROJECT se compose de Ninon Beaupère Brion, directrice artistique et éditrice, India Bunoust-Roquère, artiste, et Léna Ohayon-Louisor, podcasteuse.

SOUMBOU PROJECT est né d’un échange entre Paris, France et Rogbanet, Guinée Conakry. En découvrant Rogbanet, les 3 artistes ont voulu mieux comprendre le quotidien, les rêves et les aspirations des habitants. Elles ont photographié plus de 200 enfants et recueilli les témoignages d’une quarantaine d’entre eux.

Dans ce village, les enfants grandissent en parlant soussou, tandis que l’école se fait en français.

L’exposition, présentée au Point Éphémère, dévoilera leurs portraits imprimés en grand format par

JR Inside Out Project, accompagnés d’une installation sonore où résonneront les voix des habitants.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 03h00

gratuit Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Voyage à Rogbanet, petite île près de Conakry, accessible uniquement en pirogue