PRINTEMPS TSIGANE #3 – ANTOINE « TATO » GARCIA – Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 14 juin 2025, Aubervilliers.

Antoine Tato Garcia n’aura eu de cesse, depuis son enfance dans les rues de Perpignan, de porter haut et fort le flambeau de la rumba catalane.

Cette tradition populaire est née dans les années 1960 dans les quartiers gitans de Barcelone, de la fusion entre le flamenco et le son cubain. Ambassadeur aussi fervent qu’infatigable, ce virtuose de la guitare et du chant a fait de la scène son espace de vie, partageant au fil des années des instants magiques avec les groupes Tékaméli, Kaloomé ou Les Rumberos Catalans, ouvrant tour à tour sa porte au groove cubain de la Familia Valera Miranda et à la poésie sensible d’Agnès Jaoui.

Le samedi 14 juin 2025

de 15h00 à 00h00

payant tarif unique : 15 EUR

préventes Early Bird : 10 EUR Public adultes.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

https://www.lepointfort.com/ https://www.facebook.com/printemps.tsigane/ https://www.facebook.com/printemps.tsigane/

Venez découvrir ou redécouvrir Antoine « Tato » Garcia pour la 3ème édition du Printemps Tsigane