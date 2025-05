Mange, Danse, Engage-toi! BBQ citoyen & forum de l’engagement pour les exilés – Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, 1 juin 2025, Aubervilliers.

En cette période où il paraît de plus en plus difficile d’affirmer la nécessité de l’accueil inconditionnel, de la tolérance et de la générosité, il nous semble important de rassembler les bonnes volontés autour d’un temps à la fois convivial et militant qui permette de donner à tous et toutes de l’énergie et de l’optimisme pour se rencontrer, agir et s’engager localement.

Mange – 11h30

Repas partagé + BBQ convivial et citoyen (j’apporte à manger pour moi et pour les autres)

Danse – 13h

Spectacle La demande d’asile de Nicolas Barry — ensemble facture (surprises de la compagnie pendant le forum de l’après-midi)

Focus on the Groove — House battle

Engage-toi, informe-toi – 14h–17h

Forum de l’engagement pour les exilés avec les assos : Maât Paris, Les Midis du Mie, Les Francas, Nouvel Horizon, le Secours populaire français, Madera, SOS Méditerranée, JRS France, PRACTS…

Pour trouver de l’information & faire des démarches,

Pour s’engager bénévolement & donner de son temps,

Pour se rencontrer et échanger.

Dans le cadre du festival des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.

Le dimanche 01 juin 2025

de 11h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

https://www.lepointfort.com/evenement/mange-danse-engage-toi/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/

