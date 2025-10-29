Le poisson Belge LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Le poisson Belge

LUZ-SAINT-SAUVEUR

Par la Compagnie du Baluchon.

Grande Monsieur, un vieux garçon solitaire, voit sa vie bien ordonnée bouleversée par l’intrusion de Petit Fille. Sommé de prendre en charge la jeune orpheline, il l’aide à faire le deuil de ses parents, selon un rituel venu du Japon, tandis qu’elle le pousse à révéler et à accepter sa vraie nature en dépassant les traumatismes du passé, en achevant un deuil en suspens et en reprenant ce qui lui a été retiré.

Note d’intention

Ce texte est un jeu de piste, incitant à rassembler les pièces qui révèlent progressivement l’identité de ces personnages jusqu’au puzzle complet: à l’image du résultat de l’équation mathématique qu’ils peinent à résoudre ensemble au début de la pièce, ils sont une seule et même personne.

English :

By Compagnie du Baluchon.

Grande Monsieur, a lonely old man, sees his well-ordered life turned upside down by the intrusion of Petit Fille. Summoned to take charge of the young orphan, he helps her to mourn her parents, following a ritual from Japan, while she urges him to reveal and accept his true nature by overcoming past traumas, completing an unfinished mourning process and reclaiming what has been taken from him.

A note of intent

This text is a treasure hunt, encouraging us to put together the pieces that gradually reveal the identity of these characters until the puzzle is complete: like the result of the mathematical equation they struggle to solve together at the beginning of the play, they are one and the same person.

German :

Von der Compagnie du Baluchon.

Grande Monsieur, ein einsamer alter Junge, sieht sein wohlgeordnetes Leben durch das Eindringen von Petit Fille auf den Kopf gestellt. Er soll sich um die junge Waise kümmern und ihr helfen, nach einem japanischen Ritual um ihre Eltern zu trauern, während sie ihn dazu bringt, seine wahre Natur zu enthüllen und zu akzeptieren, indem er die Traumata der Vergangenheit überwindet, die Trauerarbeit abschließt und sich zurückholt, was ihm genommen wurde.

Anmerkung zur Absicht

Der Text ist eine Schnitzeljagd, die dazu anregt, die Teile zusammenzusetzen, die nach und nach die Identität der Figuren enthüllen, bis das Puzzle vollständig ist: Wie das Ergebnis der mathematischen Gleichung, die sie zu Beginn des Stücks nicht gemeinsam lösen können, sind sie ein und dieselbe Person.

Italiano :

Dalla Compagnie du Baluchon.

Grande Monsieur, un uomo anziano e solitario, vede la sua vita ordinata sconvolta dall’intrusione di Petit Fille. Invitato a prendersi cura della giovane orfana, la aiuta a elaborare il lutto dei genitori con un rituale giapponese, mentre lei lo spinge a rivelare e accettare la sua vera natura superando i traumi del passato, completando un processo di lutto incompiuto e reclamando ciò che gli è stato tolto.

Una nota di intenti

Questo testo è una caccia al tesoro, che ci spinge a mettere insieme i pezzi che gradualmente rivelano l’identità di questi personaggi fino a completare il puzzle: come il risultato dell’equazione matematica che lottano per risolvere insieme all’inizio dello spettacolo, sono una sola persona.

Espanol :

Por la Compagnie du Baluchon.

Grande Monsieur, un anciano solitario, ve cómo su ordenada vida da un vuelco con la intrusión de Petit Fille. Al pedirle que se haga cargo de la joven huérfana, la ayuda a llorar a sus padres mediante un ritual japonés, mientras ella le insta a revelar y aceptar su verdadera naturaleza superando los traumas del pasado, completando un proceso de duelo inacabado y recuperando lo que le ha sido arrebatado.

Una nota de intención

Este texto es una búsqueda del tesoro, que nos incita a unir las piezas que van revelando la identidad de estos personajes hasta completar el rompecabezas: como el resultado de la ecuación matemática que luchan por resolver juntos al principio de la obra, son una misma persona.

