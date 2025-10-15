Le Poisson d’or Cie Marionnettes d’Angoulême Angoulême

Cie Marionnettes d'Angoulême
Angoulême

15 octobre 2025

18 octobre 2025

Dates: 15, 18, 20, 21, 25 octobre 2025

L’histoire d’un pauvre pêcheur qui partait chaque matin avec la marée, jeter ses filets pour une bien maigre pêche. Un beau jour, il remonta dans ses filets une prise extraordinaire un poisson … d’or.

Cie Marionnettes d'Angoulême
6, Passage Marengo
Angoulême 16000
Charente Nouvelle-Aquitaine
+33 7 49 03 08 56
cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

English :

The story of a poor fisherman who set out every morning with the tide to cast his nets for a meager catch. One fine day, he hauled in an extraordinary catch: a fish… golden.

German :

Die Geschichte eines armen Fischers, der jeden Morgen mit der Flut hinausfuhr, um seine Netze auszuwerfen und einen sehr mageren Fang zu machen. Eines Tages zog er einen außergewöhnlichen Fang in seine Netze: einen Fisch … aus Gold.

Italiano :

La storia di un povero pescatore che ogni mattina, con la marea, gettava le reti per ottenere un magro bottino. Un bel giorno, tirò fuori dalle sue reti una pesca straordinaria: un pesce… d’oro.

Espanol :

La historia de un pobre pescador que todas las mañanas, con la marea, echaba las redes para pescar algo escaso. Un buen día, recogió en sus redes una captura extraordinaria: un pez… de oro.

