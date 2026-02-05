Le poisson qui vivait dans les arbres La tête dans les nuages Théâtre d’Angoulême Angoulême

Le poisson qui vivait dans les arbres La tête dans les nuages

Théâtre d’Angoulême Avenue des maréchaux Angoulême Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans ce conte fantaisiste, mêlant récit, dessin et danse, un poisson décide de vivre dans les arbres plutôt que dans l’eau.

Théâtre d’Angoulême Avenue des maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine infos@theatre-angouleme.org

English :

In this whimsical tale of storytelling, drawing and dance, a fish decides to live in the trees rather than in the water.

