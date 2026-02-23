Le Poitevinologue Salle de La Gamelle Saint-Jean-d’Angély

Le Poitevinologue

Salle de La Gamelle Avenue Pasteur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 21:00:00

fin : 2026-03-01 22:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Quand le 21ème siècle fut venu, qu’est-ce qui a bien pu pousser un homme à vouloir apprendre la langue du Poitou, le parlanjhe, une langue presque morte ?

Salle de La Gamelle Avenue Pasteur Saint-Jean-d'Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

When the 21st century arrived, what was it that made a man want to learn the Poitou language, Parlanjhe, an almost dead language?

L’événement Le Poitevinologue Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge