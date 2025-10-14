Le Polar se met au Vert Médiathèque Saint Perdon Saint-Perdon

Médiathèque Saint Perdon 65 av des Ecoles Saint-Perdon Landes

Les Rencontres 2025 Le Polar se met au Vert (Tout Public)

Rencontre MDL Auteur Polar à la rencontre de Céline Servat, le Mardi 14 Octobre à 19h à la Médiathèque de Saint-Perdon.

Plus d’informations au 05 58 06 00 98 .

Médiathèque Saint Perdon 65 av des Ecoles Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 00 98 mediatheque@saint-perdon.com

