Le Polar se met au Vert Médiathèque Saint Perdon Saint-Perdon


Les Rencontres 2025 Le Polar se met au Vert (Tout Public)
Rencontre MDL Auteur Polar à la rencontre de Céline Servat, le Mardi 14 Octobre à 19h à la Médiathèque de Saint-Perdon.
Plus d’informations au 05 58 06 00 98 .
Médiathèque Saint Perdon 65 av des Ecoles Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 00 98 mediatheque@saint-perdon.com
