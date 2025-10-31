Le Polar sous toutes ses formes Médiathèque de Salles Salles

Médiathèque de Salles

Le polar sous toutes ses formes à la médiathèque

Rencontre avec Danielle Thiéry (31/10, 18h30, verre de l’amitié réservation conseillée).

Exposition Le détective sort ses griffes (4/11 → 2/12).

Escape game Arsène Lupin (4/11 → 2/12).

Atelier Voyage en terres criminelles (14/11, 18h30 adultes, sur réservation).

Heure du conte John Chatterton (19/11, 10h dès 5 ans, sur réservation).

Soirée jeux spéciale polar (28/11, 20h–23h dès 8 ans, entrée libre).

Projections Chien 51 et The Amateur (voir programme du cinéma).

Tout le mois tables thématiques autour du polar.

Lieu Médiathèque municipale, 21 allée Félix-Arnaudin, 33770 Salles

Téléphone 05 56 88 72 35 .

