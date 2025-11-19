Le Pole Formation des industries de la Métallurgie vous accueille .. Rosières-près-Troyes – Agence TROYES LA CHAPELLE ST LUC Rosières-près-Troyes

Le Pole Formation des industries de la Métallurgie vous accueille .. Mercredi 19 novembre, 14h00 Rosières-près-Troyes – Agence TROYES LA CHAPELLE ST LUC Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Dans la cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie, le Pôle Formation des industries de la Métallurgie vous ouvre ses portes le mercredi 19 novembre après midi.

Vous pourrez visiter le centre de formation et y découvrir les installations dans lesquelles vous serez formés (ées) aux métiers des industries de la métallurgie. Vous souhaitez vous former ? Des formations vous sont proposées jusqu’au diplôme d’ingénieur . Vous préférez l’alternance ? Des offres d’emploi sont à pourvoir pour obtenir

Rosières-près-Troyes – Agence TROYES LA CHAPELLE ST LUC 10430 Rosières-près-Troyes Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526268 »}]

Dans la cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie, le Pôle Formation des industries de la Métallurgie vous ouvre ses portes le mercredi 19 novembre après midi. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie