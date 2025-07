LE POMPIDOU EN FÊTE Le Pompidou

Le Pompidou, Lozère

10h Tournée des fougasses du village (les petits & grands ont rendez-vous à 9h45 sur la place du village pour un départ à 10h)

15h Concours de boules en doublette (Inscription sur place du village à 14h. Mise 10 € par équipe. Prix 100 € + mises 10 € + coupe)

18h Apéro (Quand je suis entré dans le bar. Il était midi moins le quart…)

20h Paella + fromage et dessert (17 € le repas boissons non comprises. Moins de 12 ans 12 € paella + fromage OU dessert. Réservation par SMS au 06 61 92 99 83. Indiquer nom, prénom et nombre).

22h Karaoké géant (Pour la 2ème année consécutive le Comité des Fêtes propose une nouvelle formule Repas + soirée karaoké suivi d’un bal).

00h La nuit continue (Pour les noctambules la soirée continue avec une playlist concoctée par le Comité des Fêtes avec de la musique pour toutes et tous). .

Village Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 61 92 99 83

English :

3pm: Doubles bowls competition (10? per team) / 6pm: Aperitif / 8pm: Paella, cheese and dessert, booked by SMS (17? adults and 12? children under 12) / 10pm: Giant karaoke / 12am: Ball

German :

15 Uhr: Boule-Wettbewerb im Doppelpack (10 ? pro Team) / 18 Uhr: Aperitif / 20 Uhr: Paella, Käse und Dessert, Reservierung per SMS erforderlich (17 ? Erwachsene und 12 ? Kinder 12 Jahre) / 22 Uhr: Riesen-Karaoké / 00 Uhr: Ball

Italiano :

ore 15.00: Gara di bocce in doppio (10? per squadra) / Ore 18.00: Aperitivo / Ore 20.00: Paella, formaggio e dessert, prenotabile via SMS (17? adulti e 12? bambini sotto i 12 anni) / Ore 22.00: Karaoke gigante / Ore 12.00: Ballo

Espanol :

15.00 h: Competición de petanca a dobles (10? por equipo) / 18.00 h: Aperitivo / 20.00 h: Paella, queso y postre, reserva por SMS (17? adultos y 12? niños menores de 12 años) / 22.00 h: Karaoke gigante / 12.00 h: Baile

