Informations pratiques

Saint-Jean-de-Cuculles

Le pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles

Chemin des Cazarels Saint-Jean-de-Cuculles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir le pont roman du Yorgues, un patrimoine rural méconnu et l’un des plus anciens exemples de pont roman en Occitanie.

Le pont roman du Yorgues à Saint-Jean-de-Cuculles

Visite commentée

Cette ouverture exceptionnelle du site du pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles invite les regards curieux à découvrir un des plus ancien exemple de pont roman en Occitanie.

L’intérêt de cet ouvrage en péril est historique, artistique et architectural. L’historienne de l’art Caroline Andary-Millot propose une visite commentée de l’édifice dont le contenu est isssu de recherches d’archives provenant essentiellement des archives départementales de l’Hérault.

L’association Chemin faisant souhaite montrer ce patrimoine rural méconnu appartenant à un ensemble architectural roman comprenant l’église et le prieuré qui sont dans le même style architectural. .

Chemin des Cazarels Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie +33 6 59 64 42 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an exceptional opening to discover the Roman bridge of Yorgues, an unknown rural heritage and one of the oldest examples of Roman bridges in Occitanie.

L’événement Le pont roman de Saint-Jean-de-Cuculles Saint-Jean-de-Cuculles a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup