Le port comme vous ne l'avez jamais joué ! Les Grandes Voiles Le Havre 4 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Le port comme vous ne l'avez jamais joué ! Les Grandes Voiles Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-07-04 à 2025-07-06

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-07-06 20:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Envie de tester vos connaissances tout en vous amusant ?

Entrez dans l’univers fascinant du port du Havre ! D’abord, laissez-vous guider par le médiateur pour une plongée express dans les coulisses du port son implantation stratégique, ses métiers, ses infrastructures, ses enjeux…

Ensuite, smartphone en main, relevez le défi Kahoot un quiz interactif à faire en solo, en famille ou entre amis. Mémoire, rapidité et réflexes seront vos meilleurs alliés pour grimper sur le podium !

Une animation drôle et captivante pour tout savoir sur l’un des plus grands ports d’Europe… sans quitter le quai !

Poursuivez ensuite l’aventure avec le conteneur immersif d’HAROPA PORT qui vous propose une expérience sensorielle.

Accès libre et gratuit, sur le stand d’Haropa Port, au village des Grandes Voiles.

Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Le port comme vous ne l’avez jamais joué ! Les Grandes Voiles

Want to test your knowledge while having fun?

Enter the fascinating world of the Port of Le Havre! First, let the mediator guide you on an express dive behind the scenes of the port: its strategic location, its trades, its infrastructures, its challenges…

Then, smartphone in hand, take up the Kahoot challenge: an interactive quiz to be played solo, with family or friends. Memory, speed and reflexes will be your best allies in climbing to the top of the podium!

A fun and captivating way to find out everything you need to know about one of Europe’s largest ports… without leaving the quayside!

Then continue the adventure with HAROPA PORT’s immersive container, offering a sensory experience.

Free access to the Haropa Port stand in the Grandes Voiles village.

German :

Lust, Ihr Wissen zu testen und dabei Spaß zu haben?

Treten Sie ein in die faszinierende Welt des Hafens von Le Havre! Lassen Sie sich zunächst von einem Mediator zu einem Blick hinter die Kulissen des Hafens führen: seine strategische Lage, seine Berufe, seine Infrastruktur, seine Herausforderungen…

Dann nehmen Sie mit dem Smartphone in der Hand die Kahoot-Herausforderung an: ein interaktives Quiz, das Sie alleine, mit der Familie oder mit Freunden machen können. Gedächtnis, Schnelligkeit und Reflexe werden Ihre besten Verbündeten sein, um auf das Siegertreppchen zu klettern!

Eine lustige und fesselnde Animation, um alles über einen der größten Häfen Europas zu erfahren… ohne den Kai zu verlassen!

Setzen Sie dann Ihr Abenteuer mit dem immersiven Container von HAROPA PORT fort, der Ihnen ein sensorisches Erlebnis bietet.

Freier und kostenloser Zugang, am Stand von Haropa Port, im Dorf der Grandes Voiles.

Italiano :

Volete mettere alla prova le vostre conoscenze e divertirvi allo stesso tempo?

Entrate nell’affascinante mondo del porto di Le Havre! Innanzitutto, lasciatevi guidare dal mediatore per un’immersione esplicita dietro le quinte del porto: la sua posizione strategica, i suoi traffici, le sue infrastrutture, le sue sfide…

Poi, con il vostro smartphone in mano, accettate la sfida di Kahoot: un quiz interattivo per voi, la vostra famiglia o i vostri amici. Memoria, velocità e riflessi saranno i vostri migliori alleati per salire sul podio!

Un modo divertente ed emozionante per scoprire tutto su uno dei porti più grandi d’Europa… senza lasciare la banchina!

Poi continuate l’avventura con il container immersivo di HAROPA PORT per un’esperienza sensoriale.

Accesso gratuito allo stand di Haropa Port nel villaggio delle Grandes Voiles.

Espanol :

¿Quieres poner a prueba tus conocimientos y divertirte al mismo tiempo?

¡Adéntrese en el fascinante mundo del puerto de Le Havre! En primer lugar, déjese guiar por el mediador para una inmersión exprés entre los bastidores del puerto: su situación estratégica, sus oficios, sus infraestructuras, sus desafíos…

A continuación, con su smartphone en la mano, acepte el reto Kahoot: un concurso interactivo para usted, su familia o sus amigos. Memoria, rapidez y reflejos serán sus mejores aliados para subir al podio

Una forma divertida y emocionante de descubrir todo sobre uno de los mayores puertos de Europa… ¡sin salir del muelle!

Después, continúe la aventura con el contenedor inmersivo de HAROPA PORT para vivir una experiencia sensorial.

Entrada gratuita en el stand de Haropa Port en el pueblo de las Grandes Voiles.

