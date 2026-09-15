Le port d’Anglet Maison pour tous / Salle Ansbach Anglet

Informations pratiques

Anglet

Le port d’Anglet

Maison pour tous / Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Au programme de cette rencontre, l’histoire portuaire d’Anglet présentée par Jean Vidal et celle du port du souffre par Michel Rapin.

Lazaret, verrerie royale, bouchonnerie, poudrerie, usine à gaz, à l’aide d’une reconstitution en 3D, cette rencontre vise à raviver la mémoire d’un patrimoine méconnu, pourtant déterminant dans l’histoire d’Anglet.

Par ailleurs, une seconde intervention portera sur le port du soufre, infrastructure directement liée à l’exploitation du gaz de Lacq. Et l’on apprendra que malgré l’arrêt quasi complet du gisement en 2013, l’activité du port du soufre se poursuit, témoignant de l’adaptation de ce site industriel.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Maison pour tous / Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine association@angletpatrimoines.org

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English : Le port d’Anglet

L’événement Le port d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Anglet