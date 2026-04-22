Le Port en fête Montreuil-Juigné
Le Port en fête Montreuil-Juigné vendredi 28 août 2026.
Montreuil-Juigné
Le Port en fête
Place de la République Montreuil-Juigné Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Soirée festive en plein air avec trois spectacles des arts de la rue. .
Place de la République Montreuil-Juigné 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 31 10 75 culture-mj@ville-montreuil-juigne.fr
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L’événement Le Port en fête Montreuil-Juigné a été mis à jour le 2026-04-22 par Destination Angers