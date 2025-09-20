LE PORT ET LE VILLAGE DE PLOUMANAC’H Perros-Guirec

LE PORT ET LE VILLAGE DE PLOUMANAC’H Perros-Guirec samedi 20 septembre 2025.

LE PORT ET LE VILLAGE DE PLOUMANAC’H

au bout du chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découverte de l’histoire du site de Ploumanac’h de l’époque romaine au XXe siècle en cheminant le long d’un circuit partant du chemin de la pointe en passant par l’oratoire et la chapelle Saint-Guirec, le village de pêcheurs et le port.

20/09 10h>12h ARSSAT

Rendez-vous au bout du chemin de la Pointe à Ploumanac’h à 10h .

au bout du chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LE PORT ET LE VILLAGE DE PLOUMANAC’H Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec