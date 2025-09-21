Le port, ses marins et ses habitants. La tour Joséphine Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découverte de la vie du port entre hier et aujourd’hui : visite commentée par l’association V.I.E. Accueil au pied de la tour Joséphine.

La tour Joséphine avenue Jean Cristau – 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire

©AssociationVIE