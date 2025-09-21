Le port, ses marins et ses habitants. La tour Joséphine Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le port, ses marins et ses habitants. La tour Joséphine Saint-Gilles-Croix-de-Vie dimanche 21 septembre 2025.
Le port, ses marins et ses habitants. Dimanche 21 septembre, 15h00 La tour Joséphine Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Découverte de la vie du port entre hier et aujourd’hui : visite commentée par l’association V.I.E. Accueil au pied de la tour Joséphine.
La tour Joséphine avenue Jean Cristau – 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire
Découverte de la vie du port entre hier et aujourd’hui : visite commentée par l’association V.I.E. Accueil au pied de la tour Joséphine.
©AssociationVIE