Le portail Ninon et la médiathèque occitane Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau

Le portail Ninon et la médiathèque occitane

Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-18

Le Congrès permanent de la lenga occitana et le CIRDOC Institut occitan de cultura invitent les parents, les professionnels de l’enfance et les curieux à venir découvrir le portail Ninon.eu sur le bilinguisme précoce français/occitan béarnais et les ressources qu’offre l’Espaci Lecturas e Descobèrtas, la médiathèque occitane, afin de mettre de l’occitan dans la vie des tout-petits ! .

