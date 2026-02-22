Le portail Ninon et la médiathèque occitane Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau
Le portail Ninon et la médiathèque occitane Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau mercredi 18 mars 2026.
Le portail Ninon et la médiathèque occitane
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Le Congrès permanent de la lenga occitana et le CIRDOC Institut occitan de cultura invitent les parents, les professionnels de l’enfance et les curieux à venir découvrir le portail Ninon.eu sur le bilinguisme précoce français/occitan béarnais et les ressources qu’offre l’Espaci Lecturas e Descobèrtas, la médiathèque occitane, afin de mettre de l’occitan dans la vie des tout-petits ! .
Espaci Lecturas e Descobèrtas 7 Rue des Bains Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le portail Ninon et la médiathèque occitane
L’événement Le portail Ninon et la médiathèque occitane Pau a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Pau