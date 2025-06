Le Porte mental Ploufragan 16 juillet 2025 14:00

Côtes-d’Armor

Le Porte mental Place d’Iroise Ploufragan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Duo de cirque aérien sur portique (corde lisse ou tissu).

Quand un simple porte-manteau fait son intéressant, c’est tout l’univers qui s’en trouve sens dessus dessous. Un acrobate décalé et son pianiste caractériel sont sur le coup. Sauront- ils mener à bien l’aventure sans retourner leur veste ? Sans un mot, ces deux-là nous entraînent dans un voyage tantôt loufoque tantôt féerique où même la gravité fait des siennes. Un spectacle tendrement incongru délicieusement burlesque qui réjouit les yeux et les oreilles.

Avec Guillaume Casini, pianiste et Kervoa Gwénolé, artiste de cirque.

Le spectacle suivi d’un atelier découverte du cirque pour enfants (1h). Goûter à partir de 16h. .

Place d’Iroise

Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 52 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Porte mental Ploufragan a été mis à jour le 2025-06-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme