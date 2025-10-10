Le Porteur d’Histoire Chauny

Le Porteur d’Histoire Chauny vendredi 10 octobre 2025.

Le Porteur d’Histoire

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents.

Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète. Le Porteur D’Histoire d’Alexis Michalik a été créé en 2011, couronné de deux Molière en 2014 (meilleur auteur, meilleure mise en scène). En tournée depuis 2012 avec plus de 2500 représentations en France ainsi qu’à l’international (de San Francisco, Beyrouth, Nouméa, en passant par Tahiti…). Les spectateurs sont pris dans une folle ronde hypnotique, qui leurs fait traverser plusieurs histoires et époques accompagnés d’une multitude de personnages hauts en couleurs. 6 .

