LE PORTEUR D’HISTOIRE – THEATRE DES SALINIERES Bordeaux

LE PORTEUR D’HISTOIRE Début : 2025-12-08 à 20:45. Tarif : – euros.

ATLANTIC PRODUCTIONS PRÉSENTE : LE PORTEUR D’HISTOIRELE PORTEUR D’HISTOIREPièce de Alexis Michalik Avec : Isorée Dupuy, Sébastien Giacomoni, Patrick Hauthier, Simon Jeannin et Julie UteauMise en scène : Alexis MichalikDurée : 1h35Tout public RESUME :Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement.Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète. Le Porteur d’histoire est un roman, un film, un conte, une légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui nous entraîne dans une quête effrénée, un périple à travers le temps.Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, le Porteur d’Histoire nous invite à relire l’histoire, notre Histoire, à travers celle de Martin Martin, mais aussi celle d’Alia et de sa fille, d’Alexandre et d’Adélaïde, de Marie-Antoinette ou du Prince de Polignac. Dans une course effrénée, cinq comédiens endossent les costumes d’une myriade de personnages. Ils sont là pour nous livrer un double héritage : un amas de livres frappés d’un étrange calice et un colossal trésor accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète.PLUS D’INFOS :Le Porteur D’Histoire d’Alexis Michalik a été créé en 2011, couronné de deux Molières en 2014 (meilleur auteur, meilleure mise en scène).En tournée depuis 2012 avec plus de 3500 représentations en France ainsi qu’à l’international. LA PRESSE : « En un mot : GÉNIAL ! » – L’Express« Brillant, halletant » – Le Canard Enchaîné« Un défi à l’ennui » – Télérama

THEATRE DES SALINIERES 4 RUE BUHAN 33000 Bordeaux 33