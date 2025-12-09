Le portrait à l’époque Romaine Le Blanc

Le portrait à l’époque Romaine

Conférence sur le thème de l’archéologie par Gérard Coulon, conservateur en chef honoraire du Patrimoine.

A travers cinq thèmes les bustes sculptés, les visages sur les peintures, les portraits sur les mosaïques, les effigies impériales transmises par les monnaies et enfin les masques funéraires, le conférencier dégagera les principales tendances du portrait, il y a quelque 2 000 ans, entre réalisme et idéalisation. In fine, quelle image tous ces portraits donnent-ils de la société romaine, et peut-on affirmer qu’ils en sont l’exact reflet ? 3 .

English :

Lecture on the theme of archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

