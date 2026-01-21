Le portrait comme langage du pouvoir. Figures royales et princières (XVe et XVIe siècles). Salle des Concerts Le Mans

Le portrait comme langage du pouvoir. Figures royales et princières (XVe et XVIe siècles).

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

2026-02-11 18:00:00

2026-02-11 19:30:00

2026-02-11

Le portrait comme langage du pouvoir. Figures royales et princières (XVe et XVIe siècles). Par Cloé Fallon

À la Renaissance, le portrait devient un véritable instrument de pouvoir.

Entre les XVe et XVIe siècles, les rois et les princes se préoccupent désormais de leur image , au sens pictural mais aussi au sens plus large de représentation politique.

Grâce à la mise en place d’un nouveau langage visuel, pensé pour être reconnu de tous, puis à sa diffusion massive en Europe, les portraits ne se contentent plus de représenter le pouvoir ils façonnent son autorité, construisent sa légitimité et la justifient.

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Portraiture as the language of power. Royal and princely figures (15th and 16th centuries). By Cloé Fallon

