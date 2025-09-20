Le Pot de Départ – Compagnie Janette Place de l’Eglise Puget-Théniers

Un temps de spectacle retraçant les épisodes qui se sont joués les jours précédents sur la commune de Puget-Théniers où l’on vivra la rencontre entre les trois personnages et leurs aventures.

Vous êtes conviés au pot de départ final de la Compagnie Janette et ses trois journées de spectacles vivants.

Place de l’Eglise Puget-Théniers, place de l’Eglise Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Cie Janette