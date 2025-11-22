Le Potage des Chefs Le Puy-en-Velay

Le Potage des Chefs Le Puy-en-Velay samedi 22 novembre 2025.

Le Potage des Chefs

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-22 08:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Le traditionnel Potage des Chefs propose la vente de potages au litre fabriqués par des restaurateurs locaux. Plusieurs restaurateurs se mobilisent auprès de l’association, Habitat et Humanisme pour réaliser ces potages solidaires.

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 81 27 01 haute-loire@habitat-humanisme.org

English :

The traditional Potage des Chefs sells soups by the liter made by local restaurateurs. A number of restaurateurs have joined forces with Habitat et Humanisme to make these solidarity soups.

German :

Die traditionelle Potage des Chefs bietet den Verkauf von literweise Suppen, die von lokalen Gastronomen hergestellt werden. Mehrere Gastronomen arbeiten mit der Organisation Habitat et Humanisme zusammen, um diese solidarischen Suppen herzustellen.

Italiano :

Il tradizionale Potage des Chefs è una vendita di zuppe a litri prodotte da ristoratori locali. Alcuni ristoratori collaborano con Habitat et Humanisme per la preparazione di queste zuppe.

Espanol :

El tradicional Potage des Chefs vende sopa por litros elaborada por restauradores locales. Varios restauradores colaboran con Hábitat y Humanismo en la elaboración de estas sopas.

