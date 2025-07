Le Potager de la Cantine Nantes

Le Potager de la Cantine Nantes samedi 30 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-30 10:00 – 21:00

Gratuit : oui Visites payantes Accès aux plantations et traversées libres : Gratuit Visites commentées :12 € / 7 € réduit (étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, enfants de 12 à 17 ans, carte Blanche, titulaires d’une carte d’invalidité) / Gratuit (enfants de moins de 12 ans)Visites sur réservation : levoyageanantes.fr/activites/visite-du-potager-de-la-cantine Tout public

Un jardin potager à la pointe ouest de l’Île de Nantes, dans le prolongement de La Cantine du Voyage. On y cultive une grande variété de plantes aromatiques et de légumes surprenants, dans l’idée de valoriser la diversité gustative du monde végétal. Il peut se traverser et parfois même, on peut y entrer et échanger avec la maraîchère résidente, pour connaître ses astuces et techniques. – Accès aux plantationsdu 28 juin au 31 août 2025 : tous les jours de 17h à 19h – Visites commentéesdu 2 juillet au 27 août 2025 : mercredi de 10h30 à 12h30 – sur réservation – Traversée libredu 17 avril au 27 juin & du 3 au 28 septembre 2025 : du mercredi au dimanche de 10h à 21hdu 28 juin au 31 août 2025 : tlj de 10h à 21h

Nantes 44200