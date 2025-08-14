« Le Potager du Bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
« Le Potager du Bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô jeudi 14 août 2025.
« Le Potager du Bocage » > Atelier 6-12 ans
Chemin de Bois Jugan Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14 15:00:00
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
Les enfants vont planter les graines de leur potager qu’ils pourront cultiver chez eux grâce à une petite initiation.
Rendez-vous au musée du bocage normand à Saint-Lô ! .
Chemin de Bois Jugan Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : « Le Potager du Bocage » > Atelier 6-12 ans
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement « Le Potager du Bocage » > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-07 par OT Saint-Lô