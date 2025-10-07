Le potager en partage : jardinage et convivialité à la résidence Gautier-Wendelen Résidence Gautier-Wendelen Paris

Dans le cadre verdoyant du potager de la résidence Gautier-Wendelen, cet événement propose un temps d’échange et d’activité autour du jardinage.

Que vous ayez la main verte ou simplement l’envie de découvrir, cet atelier est ouvert à tous les curieux du vivant.

Après avoir planté, arrosé ou récolté ensemble, place à la convivialité avec un repas partagé, préparé pour prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse.

Ce moment est l’occasion de tisser des liens entre résidents, voisins et amis autour d’un projet commun, simple et joyeux.

Une belle manière de faire pousser la solidarité… en pleine terre !

La résidence Gautier-Wendelen vous invite à cultiver bien plus que des légumes : venez participer à un atelier de jardinage suivi d’un repas convivial, pour semer des liens et récolter de beaux moments.

Le mardi 07 octobre 2025

de 10h30 à 14h00

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30personnes

Informations :

fabrice.muter@petitsfreresdespauvres.fr

Tél. 01 53 38 47 30



Public jeunes et adultes.

Résidence Gautier-Wendelen 11 rue Mélingue 75019 Paris

