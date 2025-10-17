Le Poulailler de Montcocq > Théâtre Saint-Georges-Montcocq
47 Avenue du Cotentin Saint-Georges-Montcocq Manche
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Le poulailler de Montcocq vous présente cette année
Le jardin secret d’Anémone et Violette .
Comédie en 3 actes d’Yvon TABURET.
Anémone, vieille dame de quatre vingt deux ans, passe une vie tranquille près de ses enfants et petits-enfants. La vie s’écoule paisiblement, égayée par les visites de son vieil ami Ferdinand et de ses voisines. Jusqu‘au jour où Anémone entre dans la chambre de son petit-fils chercheur, loin d’imaginer les conséquences de cette intrusion.
Que d’agitation autour de la pauvre Anémone !
Une comédie signée Yvon Taburet avec des personnages hauts en couleur.
Réservations au 06 60 78 69 34 ou 06 12 64 51 25. .
47 Avenue du Cotentin Saint-Georges-Montcocq 50000 Manche Normandie +33 6 60 78 69 34
