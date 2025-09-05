LE POULET ÉPOPÉE HIP-HOP Brousses-et-Villaret

LE POULET ÉPOPÉE HIP-HOP Brousses-et-Villaret vendredi 13 février 2026.

LE POULET ÉPOPÉE HIP-HOP

Route de Cuxac Brousses-et-Villaret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Dans le cadre de sa saison culturelle en Montagne Noire, l’Association l’Eau Vive s’associe à l’association 11 bouge pour vous proposer un rendez-vous qui s’inscrit dans la programmation de l’Épopée Hip-Hop !

Venez assister le professeur immérite Hassâne Bal dans ce gigantesque tour de dissection. Dépêché spécialement par l’université libre et non faussé de Montpeul III, Vaul Palèry, et plus particulièrement du DADPIP, le Département d’Auto-Défense Prolétaire Intellectuel et Physique, Hassâne Bal est prof et sœur de lettres.

Ce cours-spectaculaire tente de répondre à la question: Que faire d’un poulet lorsqu’il présente une forte propension à l’agressivité envers ses congénères? Très vite le cours se change en Tour de magie. Hassâne Bal tentera par tous les moyens de faire disparaître son POULET, comme pour tenter de faire disparaître un présent trop brutal. L’objectif voir un poulet scié disparaître en six lettres.

Pour distraire son auditoire, le professeur Hassâne Bal, s’exprime dans la langue des oiseaux sur des diapositives sonores à base d’instrumentales Hip-Hop, issues de son laboratoire ou de celui de son confrère Doc Had. L’exploration d’un intérieur de poulet associé à ce boom bap bien lourd, rythme le concert vers un envoûtement quasi sorcier.

Abordant tour à tour des sujets tels que l’industrie agro-alimentaire, les violences d’État, les violences sexistes, la colonisation, la pollution… ce poulet tout fait de lettres disparaît peu à peu sous nos yeux.

Ses outils ? essentiellement sa langue rappée, l’homophonie, les jeux de mots et un certain sens de l’humour.

Ce spectacle solo requiert une écoute importante!

Aucun lieu n’est trop petit ou trop grand pour cet exercice, aucun moyen non plus. Le but de l’opération est, rappelons-le si besoin: « faire le poulet à toutes les sauces ».

Attention, nombreuses sont les spectateurs et spectatrices qui voient un parallèle avec les forces de l’ordre, pourtant toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Et notons le si besoin aucun mal n’est fait à aucun animal, si ça saigne c’est seulement parce que les mots filent !

Participation libre et nécessaire. pas de réservation.

Et toujours notre buvette bio et locale

.

Route de Cuxac Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

English :

As part of its cultural season in the Montagne Noire region, the Association l?Eau Vive has teamed up with the 11 bouge association to bring you an event that forms part of the Hip-Hop Epic program!

Come and assist Professor Hassâne Bal in this gigantic dissection tour. Specially dispatched by the free and undistorted university of Montpeul III, Vaul Palèry, and more specifically by DADPIP, the Department of Proletarian Intellectual and Physical Self-Defense, Hassâne Bal is a teacher and sister of literature.

This spectacular course attempts to answer the question: What do you do with a chicken when it shows a strong propensity for aggression towards its fellow creatures? The lecture soon turns into a magic trick. Hassâne Bal will do everything in his power to make his CHICKEN disappear, as if trying to make a brutal present disappear. The goal: to see a sawed-off chicken disappear in six letters.

To entertain his audience, Professor Hassâne Bal speaks in the language of birds, over sound slides based on hip-hop instrumentals from his laboratory or that of his colleague Doc Had. The exploration of a chicken’s interior, combined with this heavy boom bap, punctuates the concert towards an almost sorcerer’s spell.

Tackling subjects such as the agri-food industry, state violence, sexist violence, colonization, pollution… this chicken made entirely of letters gradually disappears before our very eyes.

His tools? essentially his rapped language, homophony, wordplay and a certain sense of humor.

This solo show requires a lot of listening!

No venue is too big or too small for this exercise, and no means are too expensive. The aim of the operation is to « make chicken with all the sauces ».

Mind you, many viewers will see a parallel with the forces of law and order, but any resemblance to existing characters is purely coincidental. And let’s not forget that no harm is done to any animal if there’s any bleeding, it’s only because the words are flowing!

Free participation required. No reservations.

And always our organic and local refreshment bar

German :

Im Rahmen seiner Kultursaison in der Montagne Noire hat sich der Verein l’Eau Vive mit dem Verein 11 bouge zusammengetan, um Ihnen einen Termin anzubieten, der sich in das Programm des Hip-Hop-Epos einfügt!

Unterstützen Sie den unverdienten Professor Hassâne Bal bei seiner gigantischen Seziertour. Hassâne Bal wurde eigens von der freien und unverfälschten Universität Montpeul III, Vaul Palèry, und insbesondere von DADPIP, der Abteilung zur Selbstverteidigung der intellektuellen und körperlichen Proletarier, entsandt und ist Lehrer und Schwester der Literatur.

Dieser spektakuläre Kurs versucht die Frage zu beantworten, was man mit einem Huhn machen soll, wenn es eine starke Neigung zur Aggression gegenüber seinen Artgenossen hat Die Vorlesung verwandelt sich schnell in eine Zaubertour. Hassâne Bal wird mit allen Mitteln versuchen, sein HENNE verschwinden zu lassen, als ob er versuchen würde, eine zu brutale Gegenwart zu beseitigen. Das Ziel: Ein abgesägtes Huhn in sechs Buchstaben verschwinden zu sehen.

Um seine Zuhörer abzulenken, spricht Professor Hassâne Bal in der Sprache der Vögel über Tondias mit Hip-Hop-Instrumentals aus seinem Labor oder dem seines Kollegen Doc Had. Die Erkundung des Inneren eines Huhns in Verbindung mit diesem schweren Boom Bap rhythmisiert das Konzert in Richtung eines fast hexerischen Zaubers.

Nacheinander werden Themen wie die Agrarindustrie, staatliche Gewalt, sexistische Gewalt, Kolonialisierung, Umweltverschmutzung usw. angesprochen. Dieses Huhn aus Buchstaben verschwindet nach und nach vor unseren Augen.

Seine Werkzeuge sind vor allem seine gerappte Sprache, Homophonie, Wortspiele und ein gewisser Sinn für Humor.

Diese Solovorstellung erfordert ein offenes Ohr!

Kein Ort ist zu klein oder zu groß für diese Übung, und kein Mittel ist zu groß. Das Ziel der Aktion ist es, das Huhn in allen Saucen zuzubereiten.

Achtung: Viele Zuschauerinnen und Zuschauer sehen Parallelen zu den Ordnungskräften, doch jede Ähnlichkeit mit bestehenden Personen ist rein zufällig. Und wenn es blutet, dann nur, weil die Worte fehlen!

Die Teilnahme ist kostenlos und notwendig, Reservierungen sind nicht möglich.

Und immer unser biologischer und lokaler Imbiss

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale della Montagne Noire, l’associazione l’Eau Vive si associa all’associazione 11 bouge per proporvi un evento che fa parte del programma Hip-Hop Epic!

Venite ad assistere il professor Hassâne Bal in questo gigantesco tour di dissezione. Inviata appositamente dall’Università libera e indisturbata di Montpeul III, Vaul Palèry, e più precisamente dal DADPIP, il Dipartimento di Autodifesa Intellettuale e Fisica Proletaria, Hassâne Bal è un’insegnante e una sorella di letteratura.

Questo spettacolare corso cerca di rispondere alla domanda: cosa fare con un pollo quando mostra una forte propensione all’aggressività verso i suoi simili? La lezione si trasforma presto in un gioco di prestigio. Hassâne Bal farà di tutto per far sparire il suo POLLO, come se volesse far sparire un regalo brutale. L’obiettivo: far sparire un pollo segato in sei lettere.

Per intrattenere il pubblico, il professor Hassâne Bal parla nel linguaggio degli uccelli su diapositive sonore basate su strumentali hip-hop provenienti dal suo laboratorio o da quello del suo collega Doc Had. L’esplorazione dell’interno di un pollo, combinata con questo pesante boom bap, conferisce al concerto un incantesimo quasi stregonesco.

Affrontando temi come l’industria agroalimentare, la violenza di Stato, la violenza sessista, la colonizzazione e l’inquinamento, questo pollo fatto interamente di lettere scompare gradualmente sotto i nostri occhi.

I suoi strumenti? Principalmente il suo linguaggio rappato, l’omofonia, i giochi di parole e il senso dell’umorismo.

Questa mostra personale richiede molto ascolto!

Nessun luogo è troppo piccolo o troppo grande per questo esercizio, e nessun mezzo è troppo costoso. L’obiettivo dell’operazione è « fare il pollo con tutte le salse ».

Molti spettatori vedranno un parallelo con le forze dell’ordine, ma qualsiasi somiglianza con i personaggi esistenti sarebbe puramente casuale. E non dimentichiamo che non viene fatto alcun male agli animali, se c’è del sangue è solo perché le parole scorrono!

La partecipazione è gratuita e necessaria, senza prenotazione.

E sempre il nostro punto di ristoro biologico e locale

Espanol :

En el marco de la temporada cultural de la Montaña Negra, la Asociación L’Eau Vive se asocia con la asociación 11 bouge para ofrecerle un evento que forma parte del programa Hip-Hop Epic

Venga a asistir al profesor Hassâne Bal en esta gigantesca gira de disección. Enviada especialmente por la universidad libre y sin distorsiones de Montpeul III, Vaul Palèry, y más concretamente por el DADPIP, Departamento de Autodefensa Intelectual y Física Proletaria, Hassâne Bal es profesora y hermana de literatura.

Este espectacular curso intenta responder a la pregunta: ¿Qué hacer con una gallina cuando muestra una fuerte propensión a la agresión hacia sus compañeras? La lección pronto se convierte en un truco de magia. Hassâne Bal hará todo lo que esté en su mano para hacer desaparecer a su POLLO, como si tratara de hacer desaparecer un regalo brutal. El objetivo: ver desaparecer un pollo serrado en seis cartas.

Para entretener a su público, el profesor Hassâne Bal habla en el lenguaje de los pájaros sobre diapositivas sonoras basadas en instrumentales de hip-hop de su laboratorio o del de su colega Doc Had. La exploración del interior de un pollo, combinada con este pesado boom bap, confiere al concierto un hechizo casi de brujo.

Abordando temas como la industria agroalimentaria, la violencia de Estado, la violencia sexista, la colonización o la contaminación, este pollo hecho enteramente de letras desaparece poco a poco ante nuestros ojos.

¿Sus herramientas? principalmente su lenguaje rapeado, la homofonía, el juego de palabras y el sentido del humor.

Este espectáculo en solitario requiere mucha escucha

Ningún lugar es demasiado pequeño o demasiado grande para este ejercicio, y ningún medio es demasiado caro. El objetivo de la operación es « hacer el pollo con todas las salsas ».

Eso sí, muchos espectadores verán un paralelismo con las fuerzas del orden, pero cualquier parecido con los personajes existentes sería pura coincidencia. Y no olvidemos que no se hace daño a ningún animal, ¡si hay alguna hemorragia es sólo porque las palabras fluyen!

La participación es gratuita y necesaria, sin reservas.

Y siempre nuestro bar de refrescos ecológicos y locales

L’événement LE POULET ÉPOPÉE HIP-HOP Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2025-09-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire