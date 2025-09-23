Le pouvoir des arbres par Alain Baraton Rue du Général de Gaulle Pontivy

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-23 14:30:00

fin : 2025-09-23 16:30:00

2025-09-23

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Passionné par son métier, Alain Baraton décline de A à Z son amour inconditionnel de la nature et du végétal dans ses ouvrages et ses conférences. Jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du château de Versailles depuis 1982, responsable du domaine national de Marly-le-Roi depuis 2009, Alain Baraton tient aussi des chroniques régulières sur France Inter. Les merveilleux secrets des arbres, Ils communiquent, ils s’entraident, se défendent et vous ne pourriez pas vivre sans eux. C’est en découvrant le parc de Versailles que je suis devenu un amoureux des arbres. Je n’avais certes pas attendu mon entrée dans la vie active pour les aimer, mais je ne les regardais pas attentivement, ils faisaient simplement partie de mon décor. Quand je suis devenu jardinier en 1976, il m’a été demandé d’en planter d’abord quelques-uns, puis beaucoup. C’est à ce moment-là que j’ai tout voulu savoir sur eux leur terre natale, l’origine de leurs noms, les propriétés médicinales de leurs feuilles, la couleur des fleurs et la saveur des fruits. Le monde des arbres est vraiment extraordinaire . .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

