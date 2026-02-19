Le pouvoir des guêpes Centre Paris Anim’ Place des Fêtes Paris

Elliott et Oliver sont deux jeunes inventeur·ices, passionné·es de sciences et de technologies. Ils rencontrent Madame Odile, maîtresse papetière d’un vieux moulin menacé par un projet immobilier.

Refusant de rester spectateurs, ils décident d’agir. Avec leur expérience et une énergie communicative, ils s’engagent pour défendre ce lieu et ce qu’il représente. Peu à peu, des solutions prennent forme, les idées fusent, et une aventure collective se met en marche.

Le Pouvoir des Guêpes raconte une histoire portée par la jeunesse, qui cherche à faire entendre sa voix et à prendre part aux choix qui la concernent. Un spectacle feel good accessible et rythmé, où l’action, l’invention, la coopération et le plaisir d’agir ensemble sont au cœur du récit.

Une pièce qui touche aussi bien les jeunes que les adultes, et qui donne envie de continuer à discuter, à questionner et à penser ensemble après la représentation.

Teaser du spectacle: https://youtu.be/ZrO6reqNvus

Stage pour adolescent·es (à partir de 11 ans) — Théâtre et inventions

En écho au spectacle Le Pouvoir des Guêpes, la Compagnie Les Hyménoptères propose un stage gratuit de théâtrale destiné aux adolescent·es, du 2 au 6 mars au Centre Paris Anim’ Place des Fêtes.

Tout au long de la semaine, les participant·es sont invité·es à imaginer leurs propres inventions : objets, machines, idées ou dispositifs; puis à leur donner vie à travers le jeu théâtral, le corps, la parole et l’imaginaire. Le travail se fait en groupe, dans une dynamique ludique et collective, en explorant les liens entre créativité, engagement éco-citoyen et expression personnelle.

Le stage se conclut le vendredi par une petite restitution à 18h00 avant la représentation du Pouvoir des Guêpes , permettant aux jeunes de partager leurs créations.

Infos et inscriptions :

https://www.paris.fr/activites/stage-pour-ados-theatre-et-inventions-106355

Spectacle éco-citoyen pour la jeunesse – gratuit.

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée gratuite sur réservation conseillée

01 40 18 76 45

@: placedesfetes@ligueparis.org

cieleshymenopteres@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 2 rue des lilas 75019 Paris

https://sites.google.com/view/compagnieleshymenopteres +33668089433 cieleshymenopteres@gmail.com



