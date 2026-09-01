Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Le Pré en Fête

Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’association Le Chant des Coquelicots vous ouvre grand les portes du Pré d’Autheuil, lieu vivant et partagé, pour une nouvelle journée de rencontres autour du territoire naturel et du vivant, de découvertes, de musique et de plaisir de faire ensemble.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir l’École de Musique du Grand Châteaudun, qui viendra faire résonner le Pré avec deux de ses ensembles :

11h30 – Ensemble Jazz

13h30 – Ensemble Musiques actuelles

Et tout au long de la journée :

– ateliers potager, permaculture, haie sèche…

– découvertes et gestes pour prendre soin du vivant

– repas partagé : venez avec votre spécialité salée ou sucrée

– buvette .

Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lechantdescoquelicots28@gmail.com

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English :

The association Le Chant des Coquelicots warmly welcomes you to the Pr%E9 d’Autheuil, a vibrant and welcoming space, for another day of gatherings centered on nature and living things, filled with discoveries, music, and the joy of doing things together.

L’événement Le Pré en Fête Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-11 par OT GRAND CHATEAUDUN