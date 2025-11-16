LE PRE EN MUSIQUE

Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Concerts organisés dans le cadre de la 28e saison du Pré en musique, avec la Ville du Mans et le Conseil départemental de la Sarthe.

Pour son 3e concert de la saison 2025-2026, qui aura lieu le dimanche 16 novembre 2025 à 16h00, l’Association Le Pré en Musique organise un concert-anniversaire en hommage à Julien MARTIN d’ANGERS (1811-1875) maître de chapelle de la cathédrale du Mans de 1831 à 1840. Le compositeur est mort voici tout juste 150 ans. Au programme des œuvres de Julien Martin d’Angers interprétées par Clara FUGIER (soprano), Anne-Claire VILLEDIEU (mezzo-soprano), Hugo BIHR (contre-ténor), Irina CHPIRKO (piano), avec la participation de Liv SOUPIZON (violon).

Entrée libre, Participation aux frais. Renseignements 06.25.49.44.96. .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 49 44 96 jeanmarcel.buvron@gmail.com

English :

Concerts organized as part of the 28th season of Le Pré en musique, with the City of Le Mans and the Conseil départemental de la Sarthe.

German :

Konzerte, die im Rahmen der 28. Saison von Le Pré en musique mit der Stadt Le Mans und dem Conseil départemental de la Sarthe organisiert werden.

Italiano :

Concerti organizzati nell’ambito della 28ª stagione di Pré en musique, con la Città di Le Mans e il Conseil départemental de la Sarthe.

Espanol :

Conciertos organizados en el marco de la 28ª temporada Pré en musique, con la ciudad de Le Mans y el Conseil départemental de la Sarthe.

L’événement LE PRE EN MUSIQUE Le Mans a été mis à jour le 2025-10-19 par OT Le Mans