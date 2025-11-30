Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant 60 rue de Précharmand Cadaujac

Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant

Un marché de noël petit format accueillant exclusivement des artisans locaux ! Au sein du tiers-lieu-jardin Le Pré Charmant, venez rencontrer les artisans de la nature et trouver de l’artisanat extra-local.

Buvettte, soupe maison, vin chaud et chocolat chaud.

L’occasion de découvrir le projet du Pré Charmant, d’offrir des bons pour participer à de nombreux ateliers de découverte (bois, teinture végétale, art floral, linogravure, …)

60 rue de Précharmand 60 Rue de Premarchand Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com

