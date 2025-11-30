Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant 60 rue de Précharmand Cadaujac
Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant 60 rue de Précharmand Cadaujac dimanche 30 novembre 2025.
Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant
60 rue de Précharmand 60 Rue de Premarchand Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Un marché de noël petit format accueillant exclusivement des artisans locaux ! Au sein du tiers-lieu-jardin Le Pré Charmant, venez rencontrer les artisans de la nature et trouver de l’artisanat extra-local.
Buvettte, soupe maison, vin chaud et chocolat chaud.
L’occasion de découvrir le projet du Pré Charmant, d’offrir des bons pour participer à de nombreux ateliers de découverte (bois, teinture végétale, art floral, linogravure, …)
Tout public. .
60 rue de Précharmand 60 Rue de Premarchand Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com
English : Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant
German : Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant
Italiano :
Espanol : Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant
L’événement Le Pré Marché de Noël du Pré Charmant Cadaujac a été mis à jour le 2025-11-07 par Sud Bordeaux Tourisme