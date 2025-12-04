Le pré-mariage Salle Robert de Lacaze Billère

Le pré-mariage

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

La nouvelle création cent pour cent Vice Versa, signée Cliff Paillé

Une famille entière est confrontée à une situation ultime.

L’heure n’est plus à l’action, mais au lien.

Se soutenir, se tenir, à défaut de se retenir.

Un sujet profond, un morceau de vie pure, inspirés d’une histoire vraie.

Vice Versa a toujours été fière de proposer un programme éclectique et audacieux, et c’est avec beaucoup de courage et de fierté que nous osons cette pièce qui parle de vie, de vie, et encore de vie.

Avec émotion, sans doute, mais aussi pas mal de sourires. Il y a peu, dit-on, du rire aux larmes. Mais dans cet intervalle ténu se blottit volontiers ce qu’exister a de plus dense. .

Salle Robert de Lacaze Place de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04

